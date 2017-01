Ivangorodi piiripunktis Eesti kodanikult passi varastanud vares võis ornitoloogide hinnangul seda toiduks pidada.

Ornitoloog Marko Mägi sõnul on raske öelda, mida vares passis täpselt nägi, kuid üks versioon on tõesti, et lind, kes on näinud inimesi toitu käes hoidmas, pidas passi toiduks. Pettumuse väljendamiseks rebis passist lehe välja, lisas Mägi.

"Linnud on lihtsalt uudishimulikud, eriti vareslased. Võib-olla arvas, et toit, võib-olla tahtis niisama uurida, et mis tundmatu asi see on," rääkis Eesti ornitoloogiaühingu projektijuht Riho Kinks.

"Enamasti on põhjus uudishimu ja esemete kogumise isu nagu mõnel inimeselgi," hindab Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Aivar Leito seda, mis sundis varest passi varastama.