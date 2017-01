Disneyle tõid edu nii eelmise aasta Marveli superkangelaste filmid kui ka animafilmid nagu „Kalatüdruk Dory“, „Zootopia“ ja „Vaiana“. Kirsiks tordil osutus aga aasta lõpus välja tulnud „Rogue One: Tähesõdade lugu“, mis Disney üle 7 miljardi piiri tõstis.

Disney on erinevaid kinosaalide rekordeid purustanud ennegi, kuid 2016. aastal saavutas stuudio esimesena omasuguste seas 7miljardilise käibe. Eurodes on see summa praeguse valuutakursi järgi üle 6,5 miljardi euro.

Ajakiri Variety vahendab, et legendaarse multifilmide looja Walt Disney pärand, anima- ja filmistuudio Disney, on saavutanud ennekuulmatu kassaedu ja murdnud varem Universali poolt saavutatud rekordi.

Eelmisel aastal pälvis suurima kassaedu Universali stuudio, kes teenis 6,89 miljardit filmide nagu „Kiired ja vihased 7“ ja „Käsilased“ pealt.

Kuigi 7 miljardit on üüratu summa, on Disney varem kulutanud 15 miljardit selleks, et osta populaarsed filmistuudiod nagu Lucasfilm („Tähesõdade“ loojad), Marvel (superkangelaste loojad) ja Pixari animastuudio. Need ettevõtted ning autoriõigus nende loodud tegelaste üle on ka Disney eelmise aasta edu peamisteks allikateks.

Ka Eesti kinoskäijad aitasid kaasa sellele, et filmid „Kapten Ameerika: Kodusõda“, „Kalatüdruk Dory“ ja „Zootopia“ teenisid igaüks globaalselt miljard dollarit, kusjuures uusversioon Disney klassikalisest multifilmist „Džungliraamat“ jäi napilt miljarditeenijate hulgast välja.

Mis teeb gigantstuudio nii edukaks?

Lisaks sellele, et Disney on teinud õiged ostud ja koondanud enda alla populaarsete tegelaste loojad, on üldiselt kõige edukamate filmide hulgas pere- ja lastesõbralikud filmid, mis on stuudio leivanumbriks. Need on ka filmid, mis ei ole üleliia keerulised mõista eri vanuses ja rahvuses kinofännidele ning mille tegelastega on vaatajail kerge suhestud.