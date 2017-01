Seal märkas ta maja ees mängivat seitsmeaastast Yuliana Sambonit. Tüdruk pärines vaesest talupojaperekonnast, mis oli tulnud neli aastat tagasi kodukülast pealinna paremat ja turvalisemat elu otsima.

Arhitekt peatas auto ja rebis tüdruku autosse. Üks vapper naabripoiss üritas teda takistada, kuid täismehe jõud käis poisist üle.

KARISTUSE OOTEL: Nädala pärast astub Bogotas kohtu ette 38aastane arhitekt Rafael Uribe Noguera, keda süüdistatakse seitsmeaastase Yuliana Samboni röövimises, vägistamises ja tapmises. (AFP / Scanpix)

Rafael Uribe Noguera viis röövitud tüdruku oma korterisse eksklusiivses Chapinero kvartalis. Mitme turvakaamera salvestised näitavad, et tüdruk püüdis end kogu hingest kaitsta, kuid tulutult.

Järgneva paari tunni jooksul toimusid arhitekti kuuenda korruse luksuskorteris kohutavad asjad. Rafael Uribe Noguera vägistas seitsmeaastase ohvri ja piinas teda, kuni tüdruk suri. Hilisemal lahkamisel selgus, et surma põhjus oli lämbumine.

Yuliana vanemad reageerisid tütre röövimisele kohe ja informeerisid politseid. Tänu valvekaameratele õnnestus autonumber ja selle järgi ka autoomanik kiiresti välja selgitada.

Francisco Uribe Noguera ütles, et selle Nissan X-Trailiga sõidab praegu tema väike vend. Francisco andis politseile venna telefoninumbri ja aadressi, kuid jättis ütlemata, et vennal on veel teinegi korter.

Mõrvar laskis end kliinikusse viia

Alles kell kaheksa õhtul sai politsei telefonikõne erakliinikust, kuhu oli toodud alkoholi ja narkootikumide üledoosiga tagaotsitav.

Politseinike haiglasse jõudes tuli neile vastu Francisco Uribe Noguera ja teatas, et tema vend tappis Yuliana. Hiljem selgus, et pärast mõrva oli Rafael Uribe Noguera veetnud mitu tundi vend Francisco ja õde Catalina seltsis.

Politseinikud suundusid juhatatud aadressile ja leidsid tüdruku laiba terrassilt pesumasinast. Tüdruku riided olid laiali korteris ning üks king hallis Nissanis.

Kõik nähtu viitas, et tüdruku surm on tõepoolest arhitekti hingel. Sellele vaatamata toimetati süüalune haiglast vanglasse alles kaks päeva hiljem. Selleks ajaks oli mõrvalugu saanud avalikuks ja Rafael Uribe Noguera vajas teel haiglast vanglasse kaitset, sest vihane rahvahulk soovis lapsetapjat kohapeal lintšida.

Möödus veel paar päeva ja 9. detsembril võttis endalt elu 57aastane Fernando Merchan, kes töötas portjeena majas, kus Yuliana tapeti. Ta jättis maha sõnumi: "Ma olen süütu. Ma ei taha minna vanglasse tagasi."

Algselt kahtlustasid uurijad, et tegemist oli lavastatud enesetapuga ja tegelikult 57aastane Fernando Merchan mõrvati. Hiljem jõuti siiski järeldusele, et mees võttis ikkagi ise endalt elu, sest oli väikese Yuliana tapmist varjanud.

Prokuratuur on kogunud Rafael Uribe Noguera vastu 80 asitõendit. Muu hulgas on selgunud, et ta oli käinud enne Yuliana röövimist mitmel päeval selles kvartalis autoga sõitmas. Sellest saab järeldada, et arhitekt otsis teadlikult ohvrit.

Prokuratuur on ka veendunud, et mõrvar võttis alles pärast Yuliana tapmist narkootikume ja alkohoolseid jooke ning seda eesmärgiga vältida kriminaalvastutusele võtmist. Tõenäoliselt pruukis Rafael Uribe Noguera meelemürke venna ja õe soovitusel.

Lapsemõrvar astub Bogotas kohtu ette 11. jaanuaril. Prokuratuur süüdistab teda inimröövis, vägistamises ja mõrvas ning nõuab karistuseks 60 aastat vanglat.