Suurbritannia rahvusliku julgeoleku minister Ben Wallace hoiatas ajalehele Sunday Times antud intervjuus, et äärmusrühmitus Islamiriik üritab Ühendkuningriigis korraldada keemiarelvarünnakut. Ministri sõnul on Islamiriigi eesmärk võimalikult suur ohvrite arv ning keemiarünnakuga kaasneb kahtlemata palju ohvreid. Eksperdid usuvad, et Islamiriik on suuteline keemiarelva, näiteks sinepigaasi, ise tootma.

Ministri arvates on Islamiriigi rünnaku oht praegu Suurbritannias suur. "Kui aga Mosul ja teised Islamiriigi keskused langevad, siis suureneb oht veelgi, sest suur osa Suurbritanniast Iraaki ja Süüriasse võitlema läinud Islamiriigi toetajatest pöördub kodumaale tagasi.

Tasub meenutada, et meedia on juba kaks aastat väitnud viidates Islamiriigiga koostööd tegevatele keemikutele, et Mosuli ülikooli keemialaborites arendatakse keemiarelva. Seetõttu on peetud võimalikuks, et Islamiriik püüab keemiarelva viia Mosulist Süüria ja Türgi kaudu esmalt Kreekasse ja sealt edasi juba mõnda Lääne-Euroopa riiki, kus see mõnes metroojaamas käiku lasta.

Islamiriik vallutas Mosuli 2014. aasta juunis. Kaks ja pool kuud tagasi alustasid Iraagi valitsusväed koos kurdi võitlejatega USA juhitava koalitsiooni toetusel operatsiooni Mosuli tagasivõtmiseks, kuid edust on veel vara rääkida.