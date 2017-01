Et eesistumisega on seotud 1300 Eesti ametnikku ja asjale kulub 75 miljonit eurot (Eesti Rahva Muuseumi hind), on tegu igas mõttes väga kuluka ettevõtmisega. Eesistumisega hõlmatud ja oma tavatöö kõrvale jätma sunnitud ametnike hulk on sedavõrd suur, et paneb pigem muretsema: mis asjatoimetused võivad eesistumise tõttu edasi lükkuda või jääda sootuks tegemata.

Kindlasti on neid, kes üritustest kasu saavad – hotellid, restoranid ja koosolekusaalide üürijad. Sama kindlasti on palju neidki, kellele 200 kohtumise, konverentsi ja visiidiga kaasnevad ummikud, liikumispiirangud ja julgeolekumeetmed ei meeldi. Veelgi suurem väljakutse on aga kõik osalejad õigel ajal Eestisse toimetada, sest lennuühendus Euroopaga on selline nagu see on ja rongiühendust pole. Kui aga loome pooleks aastaks tihendatud lennuühenduse, et see eesistumise lõppedes sulgeda, siis oleks see näotu Potjomkini küla, kus hoolime vaid eurokraatide mugavusest, mitte aga meie inimestest.