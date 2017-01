Rootsi kuninganna Silvia pihtis kuningriigi kummituste hingeelu kajastavas dokumentaalfilmis, et ta on rohkem kui neli sajandit vanas Drottningholmi palees lugematutel kordadel paranormaalse aktiivsusega kokku puutunud.

Kuninga ja kuninganna koduks olev Drottningholmi palee rajati Stockholmi 1600. aastatel. Väärikas hoone on kantud ka UNESCO nimekirja. "Siin on rohkelt ajalugu. Ka on siin väikesed sõbrad...kummitused. Nad on väga sõbralikud, aga vahepeal sa lihtsalt tunned, et sa pole üksinda," vahendas The Local kuninganna öeldut.

Olles kümnendeid palees elanud, on kuninganna Silvia kummituste kohalolekuga harjunud ja tunnistab, et tema neid enam sugugi ei karda. "Sa ei saa hirmul olla, sest nad on niivõrd sõbralikud. Saab vaid ette kujutada, mis neil kõik rääkida oleks," mõtiskles 73-aastane kuninganna.

Teised Rootsi siniverelised kinnitavad kuninganna kahtluseid. Näiteks kuningas Carl Carl XVI Gustafi õde, Printsess Christina ütleb, et hoones liigub ringi palju erinevaid energiaid, mis väljendavad end erinevate helide ja kujundite abil. "Muidugi on nii vanas majas vaimud. Kohe kindlasti. Kõik vanades majades elavad inimesed oskavad rääkida kummituslugusid."