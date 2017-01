2016. aasta sündmused olid nii jahmatavad, seega pole imestada, et need on heaks aineseks ka teleseriaali tegemiseks, muuhulgas on käinud läbi kõlakad, et plaanitakse teha sarja ka brittide lahkumisest Euroopa liidust.

Teleseriaali tooma hakkamist kaaluvad kolm suurt teleproduktsiooni firmat, nende seas ka Netflix. Seriaal hakkaks põhinema Suurbritannia liidust lahkumise poolt olnud ja kampaaniat teinud Arron Banksi mälestustel.

Nigel Farage (Getty Images)

Arron Banks, miljonärist ärimees, kes töötas lähedaselt Nigel Farage'ga Euroopa liidust lahkumise nimel, avaldab oma päeviku kampaania aegadest. Just nendest mälestustest soovitakse toota draamaseriaal, pealkirjaga "Brexiti pahad poisid" ("The Bad Boys of Brexit").

Banksi esindaja sõnul kohtub tema tiim seriaali tootmisest huvitatud produktsioonifirmadega jaanuari keskel.

Banksi raamatu kirjeldus lubab "ausat, stsenseerimata ja meelelahutuslikku päevikut kampaaniast, mis muutis ajaloo kulgu".