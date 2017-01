Selleks, et tulekahjusid ennetada ja inimelusid säästa, teevad päästjad alates homsest suurema ohuga piirkondades kodukülastusi. Lisaks paigutatakse ajutiselt ümber päästemeeskonnad, seda riskipõhiselt.

Kui külmalaine 2016. aasta jaanuaris Eestit tabas, hukkus kolme nädalaga 11 inimest, mis on ligi kolmandik kogu aasta tulesurmadest.

Ilmateenistuste andmetel algab homsest vähemalt nädal aega kestev külmaperiood, mil temperatuurinäit langeb kuni -20 kraadini. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et krõbeda talveilma saabudes suureneb hüppeliselt põlengute ja tules hukkunute arv.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul on päästeametile teada, millised Eesti piirkonnad on eriti suure tulekahjuriskiga ja nii paigutatakse päästeressursid ümber just nendesse paikadesse.

"Kahe meeskonnaga komandode ressursi ümberpaigutamine on esmakordne ja uudne lähenemine. Kriitilisel ajahetkel on meeskonnad valmisolekus nii komandos kui ka suurema ohuga piirkondades kohapeal – inimestele ja õnnetustele lähemal. See tagab vajadusel kiirema reageerimise elupäästmist vajavatele sündmustele,“ lisas Tauno Suurkivi.

Traagiliste tagajärgedega õnnetuste vältimisele saab igaüks ka ise midagi ära teha. Selleks võiks juhinduda ise ja suunata ka naabreid ning lähedasi juhinduma järgnevatest soovitustest.



Hoidu ülekütmisest

Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitab päästeamet järgida põhimõtet "korraga vähem, aga sagedamini". Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid.

Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.



Ära toas suitseta

Külma ilma korral veedavad inimesed rohkem aega toas. Päästeamet paneb südamele, et suitsetamine toas on eluohtlik, eriti kui seda teha voodis. Möödnud aasta jaanuaris hukkus põlengutes 11 inimest, neist pooled kaotasid elu voodis suitsetamise tagajärjel. Ka pole kõige turvalisem variant sigaretti süüdata rõdul.

Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel

Korralikult soojustamata torude jäätumine on talvekülma saabudes sagedane probleem. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga.

Jäätunud torude sulatamiseks soovitab päästeamet kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.



Kontrolli suitsuanduri korrasolekut