Valitsejate viimaste aastata eelarveraha kasutamine on jätnud kahjuks mulje, et maksumaksjate kokku kantuga ei käida kõige peremehelikumalt ümber. Maksumaksja ootab valitsejatelt, et niigi nappi raha kasutataks säästlikult. Kahjuks on näiteid, et eelarveraha kasutamine kisub kiiva. Tundub isegi, et valitsejate mitu paari viimase aasta majandusettevõtmist näevad välja kui Itaalia bel canto ooperi tüüpilised ja laialt levinud standardstseenid. Pean silmas hullumeelsusstseeni, palvusstseeni ja kättemaksustseeni.

Asemele tuli küll Nordica, aga see ei kanna rahvusliku uhkuse tundemärke. Nordica areng on läinud üle kivide ja kändude. Rahvusvahelises plaanis pole see firma mingi konkurent. Nii ei olegi innukast edukusest rääkimisest hoolimata selge, kas Eesti oma lennuliikluse korraldamine lõppeb surmaga bel canto ooperi finaalile omase mürgitamise või pistodatorke läbi.

Palvusstseen

Palvusstseeni moodi, et kõrgem võim oleks ikka armuline, tunduvad paar eufoorilist majandusprojekti. Rahvusvahelises majandusajaloos on teada hulk ebaratsionaalseid, libamajanduslikke ning ühiskonna mikrokliimale kahjulikke projekte. Võtame näite kas või poole sajandi tagusest okupeeritud Eestist. Tollased valitsejad ajasid Moskva asju ja tahtsid olla okupandile meelepärased.

Juunikommunistist majandusjuhil Arnold Veimeril küpses plaan Eesti majanduse sotsialistlikuks ümberkujundamiseks. Seda hakatigi realiseerima ja Eesti sai oma majandusvõimekusele mittevastavad arutud tööstusobjektid. Tööjõu nappuse tõttu tõid need kaasa vohava migratsiooni ja esimese laiema venestamislaine. Hilisem olümpiaregati korraldamine võis näida küll suure auna, kuid see avas veelgi rohkem migratsiooniuksi ning käivitas operatsiooni „Lasnamäe”. Rahapalved Kremli valitsejatele muutsid Eesti kiiresti hullumeelsusstseenide tallermaaks.

Meie valitsejate viimaste aastate ideedelaual on taas mõni röögatu projekt, mis oleks nagu tagatud Brüsseli poole lähetatud rahapalvetega. Tallinna–Helsingi merealuse tunneli plaani ei võeta küll veel eriti tõsiselt, kuid häälekaid väljaütlemisi ning „põhjalikke” analüüse sünnib aina rohkem. Miks ka mitte, mõeldakse kuskil kabinetis. Inglased ja prantslased said merealuse tunneli valmis. Vennad eestlased ja soomlased pole ometi kehvemad!

Tüüpiline palvusstseen aga on käimas Rail Baltica puhul. Pimestab Euroopa Liidu lubatav suur raha. Tulevane trass on paika pandud. Ehedasse ja unikaalsesse loodusesse on projektitud üüratu haav. Metsaelanikega käib kooskõlastamine, kuhu nad tahavad üle raudtee oma ülekäigusildasid. Et oleks rohkem kasutajaid, kui üle Tallinna–Kose kiirtee jalutav paar siili ja jänest.

On neid, kes pole päris kindlad, et Rail Baltica valmimisel leidub eriti palju tahtjaid kihutada pikki tunde rongiga Tallinnast Berliini. Lennukiga saab kiiremini. Ka kaubavedu raudteel kiirusega 180 kilomeetrit tunnis pole hädavajalik. Lootused suurteks veomahtudeks on rohkem teoreetilised. Kuid raudtee käitus tuleb kinni maksta meie maksumaksjatel. Ma ei hakka väitma, et nii leedukad kui ka poolakad võivad hakata projekti realiseerimise käigus hambaid näitama. Seepärast peakski majanduslikku arukust silmas pidades piirduma Rail Baltica raames Tallinna–Pärnu–Riia trassiga.

Kättemaksustseen

Meie majandusajaloos on ka suurepärane suurooperlik kättemaksustseen. Neile poliitikutest majandusjuhtidele, kes mõtlesid välja saartega ühendust pidavate parvlaevade hästi toiminud süsteemi lõhkumise, oli ilmselt vastupandamatu soov ära teha Saaremaa ärihiid Vjatšeslav Leedole.

Leigri ja tema õdede suuresti hambutult ja kulukalt korraldatud epopöa algatanud tegelased on sisepoliitilisel pildil jätkuvalt esil, sest nad ei vastuta oma tegude ega otsuste eest. Üks neist, kes saarte normaalse laevaliikluse tuksi keeras, on Jüri Ratase valitsuses, teise saatis praegune kolmikliit Euroopasse kontrolöriks, kolmas mõtleb riigikogu opositsioonis oma ebaõnnestunud otsustuste üle järele. Vjatšeslav Leedost aga jagu ei saadudki. Läks nii nagu sageli – kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub.

Peale selle andsid parvlaevade tellijad türklastele võimaluse demonstreerida oma kättemaksuoskust ja kavalust. Eestlased tõmbasid Türgi laevaehitajad rahvusvahelisse intriigi. Selle eest käivitasid nood venitamistaktika. Lõpuks riputati uue laeva reisijatesalongi üles suur minarettide pilt. Et kui Tallinn mošeed ei saa, siis olgu islamipropaganda vähemalt hiidlaste parvlaeval. Mis segas meeskonnal nendel pikkadel kojutuleku nädalatel minaretipilt maha võtta? Kindel, et sitked hiidlased lahendavad selle ebakõla käigult.

Õiglustunne ütleb, et operatsiooni „Leiger ja Co” läviviijaid on vaja tunnustada. Iseenesest oli tark tegu, et uusi parvlaevu ei tellitud näiteks Uus-Meremaalt. Nüüd maksti ühe türklaste ehitatud laeva kojutoomise eest umbes 300 000 eurot, nagu oli lugeda. Mõelda, palju see oleks maksma läinud Uus-Meremaalt kojutoomisel! Arukas kokkuhoid.