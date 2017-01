Seksinippe on sadu, mis kõik lubavad voodis paremat elamust. Tegelikult tuleks aga teada ainult ühte nippi.

Unustage kõik sajad ja sajad nipid, mis peaksid aitama kõik teie seksiprobleemid lahendada ja voodielu erksamaks muuta. Tegelikult vajavad paarid voodielu õnnestumiseks ainult ühte nippi, kirjutab Metro. Seejuures on tegemist nipiga, mis ei nõua mingisugust lisavarustust või erioskusi, vaid see on asi, millega tegelikult kõik paarid peaksid olema suutelised hakkama saama.

Seksiekspertide sõnul on selleks imenipiks kommunikatsioon. Nimelt naudivad paarid seksi kõige rohkem siis, kui nad omavahel aktiivselt suhtlevad ja annavad märku, mis meeldib ja mida võiks teisiti teha, mitte ei tee lihtsalt head nägu ja kannata vaikides.