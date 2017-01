6in1 SlimTherapy teraapia on areng kehahoolduses, milles ühte kehahoolduse programmi on kombineeritud kuus erinevat ja ülitõhusat tehnoloogiat. See on protseduur, mis pinguldab ja trimmib nahka, vähendab kehaümbermõõte ning tselluliiti. Lihtsa ja valutu protseduuriga kiirendad ainevahetust ja modelleerid keha.

6in1 SlimTherapy protseduuris on kombineeritud:

- 2 x kavitatsioon ehk kahekordse efektiga mittekirurgiline rasvaimu, mis lõhustab rasva ja soodustab selle väljutamist kehast. Tulemuseks on kehaümbermõõtude ja tselluliidi vähenemine, nahk muutub siledamaks ja pringimaks.

- Bipolaarne raadiolaine, mis pinguldab lõtvunud nahka ja on üks parimaid nahatekstuuri parandajaid.

- Infrapunavalgus ehk laservalgus, mis stimuleerib uue kollageeni ja elastiini tootmist ja töötleb rasvarakke.

- Biostimulatsioon – maailmas ainulaadne mitmefaasiline biostimulatsioon aitab lõhustunud rasva jääkainetena organismist välja transportida ning ka lihased kasutavad seda energiana. Biostimulatsiooni programmide faasid on väga täpselt programmeeritud. Lisaks lihastele mõjutatakse ka nahka, naha aluskude, rasvkude, lümfi- ja vereringet. Tulemuseks on sile nahk ja toonuses lihased.

- Vaakummasaaž – aitab raadiolainetel ja infrapunavalgusel imenduda naha sügavamatesse kihtidesse ning stimuleerib ainevahetust.

Tulemusi võib näha juba peale esimesi protseduure. Protseduuri soovitatakse teha 6-12 korra kuurina vähemalt 1 kord nädalas, siis on efekt lokaalselt piirkonnale parim.

Vaata täpsemalt SIIT!