Kui tundub, et miskit hakkab toimuma, siis tasub enne kindlasti muusika mängima panna, sest see aitavat igasugusele voodiaktsioonile kõvasti kaasa.

Veebiportaal Deezer tegi uurimuse, millest selgus, et muusika aitab linadevahelisele tegevusele kõvasti kaasa, kirjutab Metro. Lausa 55 protsenti uurimuses osalenud inimestest väitis, et seksi ajal muusika kuulamine muudab tegevuse nauditavamaks ning lausa 18 protsenti mehi usuvad, et just seksi ajal mängiv muusika aitab seksi kestvusele kaasa.

Seejuures selgus ka, et milline muusika siis peaks seksi ajal mängima. Ülimalt populaarseks osutus Rihanna ja tema hitt "Skin". Tuju aitasid tekitada aga ka Marvin Gaye "Let's Get it On" ja Lil Wayne'i "Lollipop".

Head seksimuusikat aga teeb näiteks ka Beyoncé, Justin Timberlake, Coldplay, Ellie Goulding jt.