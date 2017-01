Räppar Abraham avaldas oma äsja ilmunud kolmandalt soolalbumilt "Kaine mõistus“ teise videosingli pealkirjaga "Ma ütlen neeger“.

Artist selgitas, et tema uus sooloalbum pöörab tähelepanu erinevatele aktuaalsetele teemadele ühiskonnas, pakub teravat ja teinekord lausa musta huumorit ning sisaldab varasemast vähem roppusi.

""Ma ütlen neeger" räägib sellest, et tegelikult ei ole vahet, mis värvi on sinu nahk või mis rahvusest sa oled. Peamine, et oleksid normaalne inimene ja suhtuksid end ümbritsevatesse inimestesse ja keskkonda austusega,“ selgitas Abraham loo tagamaid.