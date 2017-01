Barry ei tardunud. "Jooksin kohe appi! Mõlemad kaasreisijad olid teadvuseta. Autojuhi aitamiseks ei saanud me kahjuks enam midagi teha…" Siinkohal Barry rahulik ja kaalutlev seletus katkeb. "Aga hakkasin kaasreisijaid välja aitama," jätkab ta. "Noormees ärkas ja hakkas ise liikuma, aga kõik elektriliinid olid siin maas ja see on ju elus elekter… Ma püüdsin teda suunata ja takistada. Aitasin ka tüdruku välja, viisin ta liinidest eemale, et oleks ohutu."