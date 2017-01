Kaasreisija sõnul sõitsid nad rahulikult ja ettevaatlikult, ka nende taga liikunud proua kinnitusel oli vanapaari auto liikumiskiirus umbes 30–40 km/h. Hoolimata sellest kaotas mees masina üle juhitavuse. Autol olid all korralikud, nõuetele vastavad naastrehvid ning autojuht oli politsei teatel kaine.

Rapla politseijaoskonna juht Janno Ruus paneb liiklejatele südamele, et kõik juhid arvestaksid liigeldes võimaliku libedusega.

"Keerulistes tee- või ilmastikuoludes ei ole mõistlik sõita piirkiirusega, mis on mõeldud sellel teelõigul sõitmiseks ideaalsetes tingimustes. Talv ja sellega kaasnev libedus nõuavad juhilt oluliselt kriitilisemat lähenemist oma sõiduvõtetele ja -kiirusele. Seepärast tuleks teha kõik endast olenev, et vältida olukordi, kui valida tuleb kiirus, mis ei ole endale ja kaasliiklejatele ohutu. Üks efektiivsemaid võimalusi on asuda aegsasti ja ajavaruga teele ning keskenduda roolis olles ainult juhtimisele," sõnas Ruus.