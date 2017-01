Kui sa otsid endale kaaslast, siis tasub just täna võtta ette kohtinguportaalid, sest väidetavalt on täna neis aasta kiireim päev.

Kaks nädalat väldanud pühade ja pidustuste periood on läbi ning täna on veebiportaali Metro sõnul esimene päev, mil inimesed vaatavad kaine pilguga oma elule.

Tõenäoliselt avastavad just täna paljud, et üksinda on paha ärgata või tegelikult oli tänitavatel sugulastel õigus ning sul tõesti oleks kallimat vaja. Seetõttu eeldavadki paljud kohtinguportaalid, et täna tuleb aasta kiirem päev, kus kõige rohkem inimesi hakkab üleüldse uurima, milliseid valikuid tal on ning endale aktiivselt kaaslast otsima. Ühtlasi tähendab see ka seda, et just täna on kõige suurem võimalus on unelmate kaasa üles leida.