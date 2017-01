Kui mees jookseb pidevalt aluspüksata ringi, kas see on hea või paha näitaja? Tuleb välja, et pigem paha.

Kuigi see võib tunduda väga seksikas, kui mees eelistab ennast aluspükste piiravast haardest vabana hoida, siis tegelikult räägib selline käitumine mehe kohta hoopis midagi muud, kirjutab veebiportaal Elite Daily.

Nimelt ei viita aluspükste mitte eelistamine sugugi sellele, et tegemist on üliseksika seksijumalaga, vaid hoopis tavalise 9-17 tüübiga, kes ei paista mitte millegiga eriti silma ning on lihtsalt igav. Samuti on aluspüksata ringi jooksvad tüübid enamasti tõeliselt lohakad ja mitte eriti puhta eluviisiga.

Seega, naised, te olete hoiatatud....