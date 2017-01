Täna õhtul kell 22.25 jõuab ETV ekraanile populaarse Rootsi peredraama "Paksem kui vesi" värske, teine hooaeg.



"Paksem kui vesi" on elulise ja mõtlema paneva sisuga sari. Vanaproua peab koos ühe poja perega kaunil saarel külalistemaja ja kutsub suvel ka oma teised lapsed külla. Peagi leitakse ta aga surnuna ning testamendis on tingimus, et lapsed pärivad ema varanduse vaid juhul, kui suudavad terve suve külalistemaja koos toimimas hoida. Tegemist on ema sooviga üksteisest kaugenenud lapsed taas kokku tuua, ent mineviku varjud teevad soovi täitmise keerulisemaks kui esialgu võiks arvata.



Sarja teine hooaeg käsitleb identiteedi ja süü probleeme düsfunktsionaalses perekonnas, mis püüab talvisel Ahvenamaal vanu haavu ravida. Waldemarid - Jonna, Lasse ja Oskar - on nüüd ema pärandatud pansioni ja maa võrdsed omanikud. Sündmuste keerises saab selgeks, kui tugevaks osutuvad peresidemed. Ootamatud juhtumised ähvardavad perekonna ja võõrastemaja tulevikku ning üheskoos tuleb selle olukorraga toime tulla.



Kas peategelased on lõpuks sunnitud võtma vastutuse ja tooma ohvreid armastatud ja lähedaste inimeste heaks? Kas veri on tõepoolest paksem kui vesi? Kaks kuud on mööda läinud. Jonna ja Lasse tulevad enne lähenevat jõuluhooaega Ahvenamaale tagasi, kuid pansion on lagunenud ja avamiseks pole tehtud mingeid ettevalmistusi. Oskar on langenud pudeli ja masenduse küüsi. Liv ei ole välismaalt tagasi tulnud ja Oskar ei tea, kas ta üldse tulebki tagasi. Nüüd tuleb õel ja vendadel jälle võidelda - nii üksteise vastu kui ka üksteise eest, et luua kord pansionis ja oma elus. Seda on kergem öelda kui teha, sest perekonna tume minevik tuletab ennast jälle meelde.



Telesarja "Paksem kui vesi" värsked osad on ETV ekraanil teisipäeviti kell 22.25. Kordust saab näha neljapäeva õhtupoolikul.