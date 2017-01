Selleks, et olla ilus ja terve, ei pea kasutama kirurgilist sekkumist. Estee Ilusalong pakub laiahaardelist valikut protseduure esteetilise kosmetoloogia valdkonnast.

Mittekirurgiline laserliposaktsioon on nahaaluse rasva eemaldamine uusimate laserseadmete abil. Selle metoodika erilisus on selles, et laseri mõjul lõhutakse rasvarakke. Lõhutud rakkudest moodustunud rasvaemulsioon väljub organismist loomulikul teel vere ja lümfosoonte, maksa, seedetrakti kaudu.

Laserliposaktsioon on kõige efektiivsem ja ohutum rasva kõrvaldamise ning tselluliidi vähendamise meetod kõhu, puusa, talje ja tuhara piirkondadelt. Protseduur mõjub hästi naha toonusele ja elastsusele, muutes naha pringimaks ja nooruslikumaks.

Laserliposaktsiooni protseduuri näidustusteks on rasva ladustumine kehaosadel, mis rikuvad kehakontuure. Protseduuri eelised:

- võimaldab kiiresti ja püsivalt eemaldada rasvkude

- ohutu ja valutu protseduur

- protseduur sobib kõikidele nahatüüpidele

- viiakse läbi ilma lõiketa ja torketa

- rehabilitatsiooni perioodi puudumine

- protseduur sobib nii naistele kui meestele

