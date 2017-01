Prantsusmaal kehtib uus organidoonoriks saamise kord: iga täiskasvanu, kes ei soovi pärast surma enda elundeid siirdamiseks annetada, peab end riiklikku registrisse kandma. Vastasel korral on ta automaatselt elundidoonor, vahendas Outline.

Varasemad uuringud on näidanud, et 80 protsenti Prantsusmaa elanikest oleks nõus enda organite annetamisega. Paraku keeldub ajusurmas inimeste peredest ligi 40 protsenti, kui neilt palutakse nõusolekut nende lähedase elundite kasutamiseks.

Seetõttu töötab Prantsusmaal nüüd riiklik elundidoonorlusest keeldumise register, kuhu on end kandnud umbes 150 000 inimest. Prantsusmaal on ligemale 66 miljonit elanikku. Elundisiirdamisjärjekorras on umbkaudu 19 000 inimest.