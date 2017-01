ENZO restorani on tunnustatud "Eesti 50 Parima Restoranina" 2015. aastal. Samuti on Tripadvisor omistanud ENZO restoranile klientide positiivse tagasiside põhjal märgise "Certificate of Excellence" aastatel 2015 ja 2016.

Tallinna sadamas, vanalinnast vaid mõne sammu kaugusel asuv uus kohvik ja restoran ENZO võõrustab oma külastajaid hubase atmosfääri, külalislahke vastuvõtu ja rikkaliku menüüga, kus esindatud road klassikalisest Euroopa köögist.

Modernses stiilis kujundatud restoran, mida iseloomustab iga detaili peensus ja omavaheline kooskõla, teeb ENZO külastamise unustamatuks sündmuseks. Avarad aknad, kõrged laed, valgusküllane saal ning kaunile miljööle hubasust lisav kamin – ideaalne kombinatsioon elegantsist, lihtsusest ja mugavusest. Need elemendid muudavad ENZO sobivaks nii romantilisteks kohtinguteks, ärilõunateks, suursündmuste tähistamisteks kui ka igapäevasteks kohtumisteks.

Soodne pakkumine kehtib kahele ja sisaldab hõrgutavat õhtusöögipaketti hinnatud restoranis Enzo, mida saab soovi korral nautida sommeljee poolt valitud joogipaketiga.

