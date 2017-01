Möödunud nädalal Süüriat külastanud ja seal koos Vene föderatsiooninõukogu saadiku Konstantin Kossatšoviga president Bashar al-Assadiga kohtunud Yana Toom ütles, et esindab oma valijaid ning et seltskond, mis täna on halb, võib varsti olla vastuvõetav. Tema hinnangul võib Euroopa meelsus Süürias toimuva suhtes olla muutumas.

Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov on minevikus korduvalt Eesti suhtes kriitikat väljendanud ning Euroopa ei ole Süüria küsimuses Venemaaga ühel nõul. Kui kohtuda koos Kossatšoviga Assadiga, tekib küsimus, kas see pole mitte "halb seltskond".

Yana Toomi sõnul juhtub poliitikas pidevalt, et kellegi suhtes muudetakse meelt ning tänane halb seltskond ei pruugi seda homme olla.

