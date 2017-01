Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Tallinna Linnavalitsus tuletavad kinnistute või ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

Tallinna kriisikomisjoni (8. detsember 2016) istungil kinnitati dokument „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“, milles on kajastatud kinnistute või ehitiste omanike ja linna ametiasutuste kohustused. Tallinna kodulehel on rubriigi „Hetkel oluline“ all kajastatud jääpurikate eemaldamise ja libedate kõnniteede puhastamisega seotud teemad, sealhulgas ohutusnõuded ja kinnistute või ehitiste omanike tegevused katustelt jääpurikat eemaldamisel ning libedate kõnniteede puhastamisel.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Ehitusseadustiku § 97 lõike 6 kohaselt on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

