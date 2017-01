Kinnisvaratehingud õnnestuvad paremini, kui kasutada professionaalide abi, kuid väikeste ja suurte kinnisvaraettevõtete teenused ja nende kvaliteet võivad olla väga erinevad, kirjutab Arco Vara Tartu osakonna hindaja Helen Kähi.

Väikesed kinnisvarafirmad tegelevad enamasti järelturu korterite müügi ja üürimisega. Uusarendustega on neil kokkupuude kaduvväike või puudub üldse, sest arendajad eelistavad suurfirmasid.

Väiksemas ettevõttes on aastaid töötanud maakleritel kindlasti välja kujunenud oma püsiklientuur, kuid alustavatel maakleritel on klientide leidmine väga raske. Seda enam, et tänaseks on kinnisvaraportaalidesse kuulutuse lisamine tehtud lihtsaks ning kliendil on võimalus panna kuulutuse juurde ka lause „Maakleritel palun mitte tülitada.”.

Suurfirma saab seevastu pakkuda kvaliteetsemat teenust, sest iga maakleri taga on veel hulk spetsialiste, kellega on võimalik konsulteerida õigusalastes küsimustes ning määrata kinnisvarale õige hinnatase.

Professionaalne maakler teeb alati enne objekti müüki põhjaliku hinnaanalüüsi antud piirkonnas teostatud müügitehingute põhjal ja konsulteerib vajadusel kinnisvarahindajatega, et määrata reaalne müügihind. Seejärel saab ta pakkuda kliendile põhjendustega ja faktidele toetuvat konsultatsiooni vara hinna osas.

Väikese firma maakleril jällegi puudub juurdepääs üksikasjalikule tehinguinfole ning seega võib juhtuda, et kui korterile leitakse ostja ning kui klient läheb eksperthinnangut tellima, siis selgub, et vara väärtus tuleb oluliselt madalam ning tehing võib seetõttu ära jääda. Suurema firma maakleril on võimalik selliseid olukordi vältida.

Suurfirmad pakuvad paremaid müügivõimalusi, sest nendes ettevõtetes investeeritakse turundusse – objektist tehakse video, kasutatakse sotsiaalmeediat, välireklaami, flaiereid ning mõeldakse pidevalt välja muid lahendusi efektiivseks müügitööks.

Samuti toimib meeskonna pidev koolitamine, antakse edasi teadmisi, kuidas olla edukas ning kuidas olla oma ala parim. Töötajad on teadlikud firma põhiväärtustest ning püüavad oma tööd tehes neid järgida.

Millist firmat võiks klient eelistada?

Klient peaks firma valikul uurima lähemalt, millist teenust talle pakutakse ja mida ta makstud tasude eest saab. On levinud arusaam, et maaklerile makstakse vahendustasu ja tegelikkuses ei tee ta selle eest midagi erilist ning seetõttu arvatakse, et maaklerit polegi vaja, sest müügiga saab igaüks ise hakkama. Vahendustasude osas ei ole ju tegelikult kindlat kehtivat hinnakirja, vaid pigem on vahendustasu kokkuleppeline, olenevalt objektist ning pakutavast teenusest. Suurfirma teeb rohkem kulutusi seoses objekti müügiga ning pakub kvaliteetsemat ja professionaalsemat teenust, mistõttu on ka teenuse hind kallim. Väikefirma saab pakkuda teenust odavama teenustasu eest, sest kulutused on väiksemad ja tihti piirdubki kõik vaid kuulutuse üles panekuga ning objekti näitamisega kliendile. Kliendid peaksid pöörama tähelepanu hinna ja kvaliteedi suhtele.

Klient peaks valima endale maakleri, kes tunneb kinnisvaraturgu, on hea suhtleja ning hea läbirääkija, professionaalne, laia silmaringiga ning kes tunneb hästi piirkonda, kus müüdav või üürile andev vara asub.

Maakleri valikul peaks klient mõtlema ka selle peale, millist teenust ta soovib saada, millised on tema ootused ning milline maakler talle endale sobib. Valikus võib olla nn „säästupakett” - maksad vähem ning maakler paneb vaid kuulutuse kinnisvaraportaalidesse ning ostuhuvilise tekkimisel tutvustab objekti (väikeste firmade puhul enamasti nii ongi). Makstes maaklerteenuse eest rohkem saad ka kvaliteetsema teenuse (professionaalsed pildid, rohkem reklaami, kliendipäevad jne).

Suurfirma huvi oleks esmapilgul ilmselt, et väikesed turult kaoks ja oleks vähem konkurentsi, kuid see pole nii. Konkurents on siiski hea, sest ee loob klientidele suurema valikuvõimaluse ning hoiab ära hindade tõusu. Klient saab valida, millist teenust ja mis väärtuses ta soovib.

Samas paneb see ka kinnisvarafirmad rohkem pingutama. Pidevalt mõeldakse välja uudseid lahendusi paremaks müügiks, reklaamiks, proovitakse üksteisest erineda ning olla sammu võrra teistest ees. Pingutatakse selle nimel, et võita kliendi usaldus ning pakkuda talle parimat teenust.