Lilled, kustunud küünlad, Eesti lipp ja määrdunud päikeseprillid on hoolikalt seatud Austraalia Warwicki maantee äärde. See on koht, kus kolm noort eestlast sattusid liiklusõnnetusse. Neist üks, 25-aastane Marko, hukkus.

(Mari Luud)

Õnnetus juhtus teelõigul, kus kiiruspiiranguks on märgitud 70 kilomeetrit tunnis. Kaks sõidurida viivad ühes suunas. Hiljuti on sinna paigaldatud uus asfalt, aga kahe sõiduraja vahele veel märgitud ei ole. Ligikaudu üks kilomeeter enne õnnetuspaika on hoiatav silt "New work, no lines marked. Drive safely" ehk Uus tee, jooned on märkimata. Sõitke ettevaatlikult.

(Mari Luud)

Austraalias on vasakpoolne liiklus ning möödasõite tehakse eessõitvast autost paremalt. Õnnetuspaigas on ruumi laialt ja kohalikud imestavad, kuidas selline õnnetus küll juhtuda sai. Kas roolis olnud Marko hakkas vanast harjumusest koduse liiklusega möödasõitu tegema vasakult ja sõitis kellelegi tagant otsa või tabas hoopis teepervel seisvaid autosid? Praegugi seisab õnnetuspaigal üks Mitsubishi sõiduauto, mille esimene parem nurk on katki.