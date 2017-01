Aasta viimasel päeval sünnitavate naiste puhul pole kunagi kindel, kes nende maimukese sünd jääb veel vanasse aastasse või kirjutatakse sinna sünnikuupäevaks uusaasta. Kui suur on tõenäosus, et mingil aastal esimesena ilmavalgust näinud laps sünnitab mõnekümne aasta pärast samuti uue aasta esimese beebi? Just see juhtus üleeile Islandil, vahendas Vísir.

Esimene väike islandlane sündis sel aastal kolm minutit pärast südaööd saare lõunaosas Selfossis.

Tundub, et see on omamoodi peretraditsioon, kuna uue ilmakodaniku ema Katrín Guðjónsdóttir oli 1980. aastal kõige esimene kodusaarel sündinud laps.

Väike poiss on Katríni ja tema mehe kolmas laps. Sünnitus oli ämmaemanda sõnul kiire ja kerge.