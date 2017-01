Riigi Ilmateenistus ütleb, et jaanuarikuu keskmine õhutemperatuur tuleb tavapärasest madalam, sademeid jäävad aga normi piiresse. Seega ei pea kartma, et terve kuu vaid lund lükates möödub.

Ilm püsib suurema osa jaanuarist külm, vaid üksikutel päevadel tõuseb õhutemperatuur -4..-7°C kraadini, saarte rannikul on ilm pehmem. Põhjuseks on kas Soomes või Venemaal püsiv kõrgrõhuala, mis ei lase läänepoolseid tsükloneid Läänemerelt kaugemale.



Aeg-ajalt sajab lund, kuid sajuhulgad on enamasti kas mõõdukad või väikesed. Kuu lõpus taastub lääne- ja edelavool ning ilm läheb tuulisemaks ja soojemaks.