Jennifer Lopezi kuramaaž endast 17 aastat noorema Drake’iga on nende fännid õhevile ajanud, kuid väidetavalt on sotsiaalmeedias avaldatud magusad kudrutamispildid tühipaljas fassaad.

Usutakse, et 47aastane latiinotäht ja 30aastane Drake teesklevad romantikat, et oma uut plaati müüa.

“See suhe on võlts, see on ainult reklaamitrikk,” kinnitab New York Posti insaider. “Kui Jennifer ja Drake kurameeriksid, hoiaksid nad seda salajas.” Pealegi oli Drake alles augustis MTV videoauhindade galal kuulutanud oma raugematut armastust Rihanna vastu.