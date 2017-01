Türgi politsei on seoses tulistamisega Reina ööklubis vahistanud 12 inimest.

Türgi politsei avaldas eile fotod võimalikust kahtlusalusest (Reuters / Scanpix)

Mõrvari tagaotsimine Instanbulis on intensiivistunud, vahendab BBC. Türgi peaministri Numan Kurtulmusi sõnul on neil tagaotsitava sõrmejäljed isikukirjeldus.

Türgi meedia kohaselt on politsei mõrvari identifitseerinud, kuid pole tema nime avalikustanud. Arvatakse, et mees on pärit Usbekistanist või Kõrgõzstanist.

Eile võttis Istanbulis juhtunu eest vastutuse ISIS.