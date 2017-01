Päästeamet soovib tungivalt inimeste tähelepanu pöörata lähenevale külmalainele ning kodusele tuleohutusele! Teadaolevalt juhtub kõige rohkem tuleõnnetusi just perioodil, kui ilm läheb külmaks.



Eelmise aasta jaanuaris hukkus Eestis tulekahjude tagajärjel üksteist inimest! Pühade ajal huugasid kindlasti kõik pliidid ja ahjud, nüüd on õige hetk üle kontrollida, kuidas on lood küttekehade puhtusega.



Aastavahetuse sündmused andsid juba märku, et küttekehad tuleb üle lasta vaadata ning vajadusel puhastada. Võtke kiiremas korras ühendust kutselise korstnapühkijaga, kes teeb korraliku ülevaatuse ning tagab teile südamerahu.



Kindlasti ei tohi külmakartuses küttekehasid üle kütta! Pigem kütta korraga vähem, aga teha seda sagedamalt. Hoolega peab ka jälgima, et siibrit liiga vara ei suletaks. Kasutada tohib ainult korras ja õigesti paigaldatud kütteseadmeid ning nendele sobivaid küttematerjale.



Kütteseadmete vahetusse lähedusse ei tohi panna kergesti süttivaid materjale. Kes kasutab elektrilisi soojaallikaid, need peavad olema kindlad, et elektrijuhtmestik peab pingele vastu. Elektri- ja õliradiaatorid peavad olema tehniliselt korras ning nende peale ei tohi asetada kergesti süttivaid asju.



Olge kindlad, et teie kodu laes olev suitsuandur on töökorras!



Külmad ilmad võivad kaasa tuua ka olukorra, kui kasutusele võetakse mahajäetud hooned. Paneme kõigile südamele, et kui te näete sellistes hoonetes või nende ümber liikumist, tuleks sellele reageerida. Hoonesse tehtud lõkked on ohtlikud nii nende tegijatele kui ka kõrvalhoonete omanikele. Kasutuseta hoonete omanikud peavad tagama selle, et nende territooriumile või hoonesse ei oleks vaba ligipääsu.



Olge vastutustundlikud nii oma vara kui ka kaaskodanike suhtes ning vaadake üle, kas teie omandisse kuuluvasse kasutuseta hoonesse puudub ligipääs.

Nüüd aga ööpäeva jooksul laekunud teadetest:

JÕGEVAMAA: