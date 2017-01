Lähipäevil Stanfordi ülikoolis tööd alustav president Toomas Hendrik Ilves ütles aastavahetuse intervjuus Eesti Päevalehele, et 2017. aasta mõjud ulatuvad ilmselgelt kaugele tulevikku - "valimised Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, kus äärmuslikud erakonnad üritavad võidu võtta ning nende huvides võivad tegutseda ebademokraatlikud režiimid, kasutades ka häkkimist ja desinformatsiooni levitamist".

Toomas Hendrik Ilves nõustus intervjueerijaga, kelle sõnul "meie ümber näib olevat vähe lohutavat“.

"Võtame või Berliini jõuluturu terrorirünnaku, pärast mida kerkisid kohe hääled, kuidas kantsler Merkeli toetatud pagulaspoliitika on läbi kukkunud ja ohuks Saksamaale ning Eestigi peab pagulaspoliitikas kannapöörde tegema. Tegelikult oli politsei ja eriteenistuste arusaamatu möödavaatamine või hoolimatus põhjus, miks [Berliini terrorirünnaku peamine kahtlusalune] Anis Amri sai veel vabalt mööda Euroopat liikuda. See on õppetund, et tuleb parandada nende teenistuste omavahelist koostööd ja tulemuslikkust, et teadaolevad kahtlusalused arreteerida või välja saata,“ rääkis Ilves ja lisas, et "Euroopa Liidu solidaarsuse ja Eesti kontrollitud pagulaspoliitikaga pole siin midagi pistmist".

