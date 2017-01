Algaja presidendi kõne, kuumad suudlused, tantsusammud, õnnitlused ja soojad kallistused palavas ööbussis.

Tühi pilk punastes silmades. "Õhtuleht?! Miks?" "Ma teen lugu, kuidas inimesed uusaastaööl koju saavad." "Aga ma ei lähe koju." Lõug vajub taas rinnale. Ööbuss suriseb vaikselt peatusest välja.

EMA, KALLIS: Anette Brenda sõidab sõbranna juurest koju ema Elina bussiga, et saaks teda uue aasta puhul kallistada. Elina on Tallinna tänavaid mõõtnud 24 aastat trolli juhtides ja 12 aastat bussiroolis. Tema täna juhitud MANi lõõtsbuss on oma 18,8 meetriga linna pikim. (Küllike Rooväli)

Noormees, kes oli hetk tagasi mu fotoaparaati nähes silmad ümmarguseks ajanud, kustub taas. Tüdrukuteparv tema selja taga kädistab võimsalt, aga väsinud meest see ei sega. "Head uut aastat, tehke meist pilti!" Tüdrukutevägi üritab meelde tuletada oma kaunimad näoilmed. "Tehke uuesti!"

Et etteaste oleks meeldejääv, tõmbab neiu Maria kopsud õhku täis ja alustab: "Uuel aastal ma soovin kogu Eesti rahvale ainult kõike kõige paremat, et nende südames oleks rõõm ja armastus kaaskodanike vastu. Eesti rahvas peab muutuma sõbralikumaks, meid on ainult 1,3 miljonit, me peame hoidma ühte!"