Ärkad pisikeses kambris, külje all napp matt ja pisikesest trellitatud aknast paistmas üksikud päikesekiired. Ei kõla just ideaalselt? Kel pidu aga täiesti käest ära läheb, võib end leida kaineris sellises olukorras. Kui aga side reaalsusega vähegi olemas, aitab politsei pigem koju jõuda.

1. jaanuari pärastlõuna. Ilmselt võtab osa pidulisi kodus peaparandust või alles avab silmi, et minna kööki kohvi tegema. Samal ajal astub Tallinnas Paldiski maanteel kainestusmajast välja keskealine mees.

LÄKS NII: Vaevalt oskas see mees arvata, et aastavahetus lõpeb kainestusmajas. Ta oli nii purjus, et ei pannud isegi tähele, et püksid kukuvad alla. (Alar Truu)

Viisakas mantel seljas, jalas korralikud mustad saapad. Ent näost paistab räsitud. Päikesevalgus on ere ja ta kissitab silmi.

Peos on tal paberid omapärase ööbimiskoha külaskäigu kohta. Vähemasti saab koju ehk tema pidu on läbi. Näiteks toob patrull peagi kohale purjus vene mehe, kes lakkamatult sõimab ja ropendab. Ta on nii purjus, et mundrimehed peavad teda kinni hoidma, et ta pikali ei prantsataks.