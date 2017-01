"Kui see lugu aprillis välja tuli, vallandus täiesti pöörane buum – mul pole 2016. aastal olnud ühtki esinemist, kus oleksin saanud seda lugu esitada vähem kui kolm korda," räägib nädalavahetusel R2 aastahiti jagamisel looga "Raju reede" kolmanda koha pälvinud Merlyn Uusküla.

KOLMAS KOHT: Merlyn Uusküla viis koju aastahiti kolmanda koha. Ta ütleb, et on pidanud «Raju reedet» igal kontserdil vähemalt kolm korda ja rohkemgi esitama. Auhinna andis talle üle Onu Bella, kes mängis koos Merlyniga filmis «Päevad, mis ajasid segadusse». (Alar Truu)

Merlyn Uusküla lõi mullu kaasa kodumaises 90. aastatest rääkivas menufilmis "Päevad, mis ajasid segadusse". Lauljatar meenutab, et neil tekkis filmitiimiga mõte teha ka üks nostalgiline, filmi toetav retrolaul.

"Võtsin ühendust Sven Lõhmusega, kes oli rõõmuga nõus," ütleb Merlyn. "Selle laulu edu oli meile kõigile ootamatu: rahvas lihtsalt hullub selle peale!"

Lugu meeldib noortelegi, kes 90. aastaid ei tunne. Merlyn usub, et "Raju reede" populaarsuse üks põhjus on selle sõnumi lihtsus. "Laulu põhisõnum on pidu. See on toores, väga otsene ja aus lugu," arvab Uusküla.