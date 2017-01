Mis toimus aastavahetuse telesaadete tegemise köögipoolel?

"Ühest vallast helistati mulle ja küsiti, et kas ma saaksin teha neile presidenti, sest ega õige president meie juurde ju niikuinii ei tule. Ma ütlesin, et jah, ikka saan," räägib Henrik Normann, kellele jõuti pärast "Edekabeli" saadet juba president Kersti Kaljulaidina ülesastumist pakkuda.

«Kui ma palusin produtsentidel otsida mulle temast hästi palju videomaterjali, siis nad ütlesid, et neid videoid pole kuskilt võtta, kuna ta on nii vähe esinenud.» Hendrik Normann räägib raskustest presidendiks kehastumisel (TV3)

Henrik tunnistab, et Kersti Kaljulaidi parodeerimist oligi tal kõige raskem õppida, kuna me ei tea temast õieti midagi. "Kui ma palusin produtsentidel otsida mulle temast hästi palju videomaterjali, siis nad ütlesid, et neid videoid pole kuskilt võtta, kuna ta on nii vähe esinenud.

Ma ütlesin küll, et tahan kodus õppida, õppida, õppida, kuid öeldi, et see pole võimalik. Mul polnud võimalik temaga enam füüsiliselt ka kokku saada, sest ta on ju president!"