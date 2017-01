"Humoristid tegid omavahel nalja, mõhkugi ei saanud aru – ju siis peab Eestis elama, et sellest aru saada," ohkas üks kommentaator ETV leheküljel pärast saate "Aastavahetus Kinoteatriga 2016" vaatamist. Teine kommenteerija oli asjatundlikum: "Neil, kes ei ole näinud Tarantino filmi "Vihane kaheksa", jääbki pool nalja tabamata. Kes on näinud ja nautinud, nende jaoks on see väga hea ja peen huumor."

Kinoteatri üks liidreid Paul Piik kinnitab, et šnitti võeti tõepoolest filmist "The Hateful Eight". "Kuigi sisuline pool on pigem see, mis on endale erinevatest vesternidest meelde jäänud."

Süngevõitu lugu oli tõepoolest vägagi vesternlik: karmil pühadeajal saab ühest kõrtsist lumiste küngaste vahel tormivari kaheksale rändurile. Need mehed juba nalja ei mõista, eriti üksteisega.

Üks maja, üks õhtu, üks suur küsimus, kaheksa meest ja paar nalja. Kaheksaks ööränduriks kehastusid Tõnis Niinemets, Märt Avandi, Ott Sepp, Priit ja Märt Pius, Peeter Oja, Henrik Kalmet ja Andrus Vaarik.