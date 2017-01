Hipikunstnik Neeme Lall on elanud aastaid üüri maksmata Tallinna vanalinna korteris, mis kuulub linnale. Alanud aastal ei lase aga Kesklinna valitsus sellel komejandil edasi kesta: Lall peab oma kodinad veel sel nädalal kokku pakkima ja ruumid vabastama.

PALUB ABI: Kunstnik Neeme Lall palub inimestelt abi, et endale uus kodu ja ateljee leida või vähemalt ruumid, kus oma varandust pärast väljatõstmist hoida. (Laura Oks)

30. detsembril tegi Neeme Lall (52) YouTube’is videopöördumise, milles räägib, et üks ajastu tema elus on lõppenud.

"Ma sain kaks tundi tagasi Tallinna linnavalitsuselt teate, et olen siiski määratud väljatõstmisele oma kodust, ateljeest, galeriist. Sellest väikesest maailmast. Viie päeva pärast on see maailm lõppenud," sõnab kunstnik.

Lall üürib alates 2003. aastast linnalt umbes 100ruutmeetrist stuudiot, mille kuuüür on 600 eurot. Seda summat on ta Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šanki sõnul maksnud vastavalt oma võimalustele.