Saksamaal arreteeriti kaks aastat tagasi riiki saabunud Süüria migrant, keda kahtlustatakse veokirünnaku kavandamises, teatas Saksa riigiprokuratuur.

Saarbrückeni prokurör Christoph Rebmann ütles, et 38aastane süürlane võeti kinni laupäeval ning pühapäeval anti tema suhtes välja ametlik vahistamismäärus, vahendas ERRi uudisteportaal Reutersit.

Raqqast pärit meest kahtlustatakse selles, et ta püüdis saada Islamiriigilt (ISIS) rünnaku läbiviimiseks 180 000 eurot, mille eest tahtis ta osta veokeid ja laadida neist igaühesse 400 kuni 500 kilogrammi lõhkeainet ja tahtis sõita veokitega rahva hulka.

Kahtlusalune, kellele on Saksamaa andnud ka elamisloa, on tunnistanud, et võttis ühendust ISISega, kuid eitab, et ta kavandas rünnakut.

"Ta ütles, et tahtis ISISelt raha selleks, et toetada oma perekonda Süürias," ütles Rebmann Reutersile ja lisas, et mees tahtis enda sõnul petta rühmituselt raha välja.