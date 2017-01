Vargus keset uusaastaööd ja veel Rocca al Mare keskuses tuli Toomile parajaks üllatuseks. „Ajastus oli üsna filmilik. Natuke üllatab ka nende edu, et nad niikaugele üldse jõudsid,“ nendib ta.

Kogu vahejuhtumi valguses võib materiaalse kahju kõrval näha aga ka komplimenti K.U.L.D. suunal – kaubanduskeskuses on rohkem kui paar ehtepoodi, aga vargad otsustasid just nende juveeliäri kasuks. „Me oleme silmapaistva kaubavalikuga,“ ei ole Toom kiitlemisega kitsi. Samas paneb teda imestama varaste saak. Arvestades materjali ning järel- ja musti turge, oleks tulnud väljas olla kulla eest, millel on suurem väärtus. „Käekellade käest kätte müümisel ei küündi nende hind kolmandikuni kui nende n-ö kauplusehind,“ lisab Toom. Seda seetõttu, et puuduvad dokumendid, mis tõendaks kauba ehtsust. Toom loodab, et poe saab juba homme uuesti avada.

Täna võis poe ees näha musta kardinat, mille taga askeldati turvakardina ja klaasvitriini parandamisega. Kriminalistid on sündmuskohalt kogunud tõendeid kuriteo kohta ning hetkel on käimas menetlus selleks, et teo toimepanija või toimepanijad selgeks teha. Põhja ringkonnaprokuratuuri teatel kellelegi kahtlust esitatud ei ole.