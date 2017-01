On maitseasi, kuidas hinnata Kersti Kaljulaidi esimest ja üllatavalt lühikest uusaastapöördumist: kas see oli vastutulek kõrgendatud meeleolus Eesti rahvale, keda pole pidulikul hetkel mõtet tülitada poliitilise süvaanalüüsiga või polnudki uuel presidendil meile õigupoolest (veel) mingit sügavamat sõnumit.

Kaljulaid tõi meid kohe kõne algul peomeeleolust maa peale tagasi, kui nentis, et ei saa ka sel päeval jätta Süüriale mõtlemata: tuleb tunda kaasa ja aidata neid, kes praegu kannatavad. Tõsi, ta võis seda öeldes olla Eestis ainus, kes sellel hetkel Süüriale mõtles, kuid ehk lasub selleski tõigas oma sõnum? Kas selleks on presidendi soov olla laiema haardega ekspert välispoliitikas või oli tegemist kerge noomitusega taevasse lastava varanduse eel või millegi kolmandaga, selgub lähiaastatel.

Kuid tähelepanelikumaid jälgijaid üllatas presidendi kõnes pigem see, mis jäi välja ütlemata: kui Eestimaad ja eestimaalasi nimetas Kaljulaid kõnes viiel korral, siis eestlasi vaid ühel. Samal ajal peatus Soome president Sauli Niinistö julgelt soomlaseks olemisel: „Meist on saanud soomlased ja soomlasteks ka jääme.“ Selles võrdluses on jumal Eestit õnnistanud märksa multikultuursema riigipeaga.

Riigikogu esimees Eiki Nestor oli üsna argine, rääkides kolmandiku kõnest uuest parvlaevast ja oma sõidust Hiiumaale – laeva hilinemine polevat mingi õnnetus, peaasi on lootus, et varsti läheb paremaks. Ja kõige vähem aitab meid seejuures tigedus ja sapp, manitses Nestor. Uusaastatervitus pole küll koht, kus esimees peaks praamidega tegelenud parteiõe mainekorraldusega tegelema ning rahvast kannatlikkusele, allaheitlikkusele ja oludega leppimisele manitsema.

Vastupidi, peame olema kriitilised ja nõudlikud oma poliitikute suhtes, et tulevikus juba eos välistada raiskamine ja rahva närvidel mängimine, nagu senise praamiliikluse ümberkorraldusega on läinud.

Eesti riigitegelaste kõnedes nappis aga pidupäevatunnet, peale jäi kõiketeadja/muretseja dotseeriv ja manitsev toon, mistõttu udustus üleskutse või julgustav sõnum alanud aastaks. Kuigi "Tujurikkuja" läks hingusele ja poliitiku asi pole küll rääkida juttu, mida rahvas kuulda tahab, tuleks neile kasuks oskus tajuda, millal mida rääkida sobib.