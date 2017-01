Lux Express tegeleb reisijatele võimalikult kiire asendusreisi võimaluse leidmisega ja toimetab bussis olnud sihtkohta esimesel võimalusel. Juba praeguseks on osa reisijaid jõudnud omal käel reisisihtkohta või on Lux Express suunanud nad ümber Venemaale sõitvatele rongidele või teiste ettevõtete bussidele.

Seoses bussi kinnipidamisega tekkis täna ka viivitus Helsinkist väljunud busside sõidugraafikus. Bussides viibis kokku 270 reisijat, kellest valdav enamus on Venemaa kodanikud.

Nendele reisijatele, kellele ei ole õnnestunud reisi jätkamiseks võimalust leida, pakub Lux Express majutust. Lux Expressi müügijuhi Sander Lõhmuse sõnul puudub ettevõttel veel täpne info busside peatamise põhjuste kohta. “Meile teadaolevalt ei ole Lux Expressil Venemaal bussiteenuse osutamiseks hetkel ühtki takistust - liiniluba on olemas ja selle väidetav puudumine või tühistamine tuli meile täieliku üllatusena,” rääkis Lõhmus. Tema sõnul on ettevõtte prioriteet hetkel tagada piiril peatatud bussides olnud reisijate võimalikult sujuv kohalejõudmine sihtkohta või organiseerida reisijatele majutus kuni asendusreisi toimumiseni.

“Meil on sügavalt kahju ebamugavuste ja tekkinud segaduse pärast. Hetkel tegeleme alles probleemi põhjuste väljaselgitamisega, kuid täiendav piletite müük antud liinil on suletud kuni 9. jaanuarini. Soovitame reisijatel, kel on planeeritud lähiajal reis Lux Expressiga Venemaale, hoida end kursis värskema infoga meie kodulehe või sotsiaalmeediakanalite kaudu,” lisas Lõhmus.

Lõhmuse sõnul teeb olukorra kiire lahendamise keeruliseks asjaolu, et Venemaal on riigipühad. “Hetkel ei ole meil õnnestunud Venemaa ametnikelt ametlikku selgitust või vastust oma päringutele saada. Kunagi varem ei ole meil selliseid probleeme tekkinud,” kinnitas Lõhmus.