Ööklubi mitmes saalis võttis uut aastat vastu 700–800 inimest, keda kohalik ajakirjandus iseloomustab Istanbuli rikaste ja ilusatena. Reinas käivad lustimas investeerimispankurid, jalgpallistaarid ja teletähed. Piduliste seas oli ka palju välismaalasi.

Türgi meedia andmetel saabus terrorist ööklubi juurde taksoga. Enne klubisse sisenemist lasi ta maha politseiniku ja seal juhuslikult viibinud reisiagendi.

Esialgsetel andmetel tulistas terrorist seitsme minuti jooksul kuni 180 lasku. Surma sai 39 inimest – 25 meest ja 14 naist. Haavatuid on 69. Üle poolte tapetutest on välismaalased.

KALIFAADI SÕDUR: Türgi meedia levitas eile valvekaamera salvestist, millel on näha ööklubis Reina uusaastaööl 39 inimest tapnud mees. Vastutuse veretöö eest võttis eile äärmusrühmitus Islamiriik, kes nimetas tulistajat kalifaadi sõduriks. (AFP / Scanpix)

Nende seas on esialgsetel andmetel ka üks venelanna, üks iisraelanna ja kaks Saksamaal Baieri liidumaal elanud türklast. Neist ühel oli nii Türgi kui ka Saksa kodakondsus.

Veresaunast eluga pääsenud Sinem Uyanik meenutas üleelatud õudust järgmiselt: "Enne, kui arugi sain, mis toimub, kukkus mu mees mulle peale. Ma pidin laipu kõrvale lükkama, sest muidu polnud võimalik põgeneda. See oli kohutav. Mees sai haavata, kuid tema elu pole õnneks ohus."

Osa pidulisi hüppas põgenedes Bosporuse väina voogudesse.

Pärast politseinike saabumist õnnestus tulistajal põgeneda. Mitu ööklubilist väitsid, et kurjategija kandis jõuluvana riietust. Tõepoolest, siseruumides tehtud valvekaamera salvestistel on tal peas jõuluvana müts või sellega sarnanev peakate.

Väljaspool ööklubi olevad valvekaamerad seevastu näitavad musta riietust kandvat meest. Seetõttu on võimalik, et kurjategija vahetas pärast rünnakut riideid.

Räägiti ka, et tulistajaid oli vähemalt kaks, kuid hiljem jäädi siiski ühe juurde.

Pärast veresauna saabus ööklubi juurde kümneid kiirabiautosid, mis ootasid pikas rivis haavatuid, et neid haiglatesse viia.

Reina omanik Mehmet Kocarslan mõistis rünnaku hukka. "Meie süda jookseb verd," kirjutas ta oma Facebooki kontol.

Welt Online väitis eile, et klubiomanikku hoiatati kümmekond päev tagasi võimaliku rünnaku eest, kuid sellest hoolimata ei tugevdatud turvameetmeid. Rünnaku ajal olid seal vaid politseinik ja turvamees.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles pärast veresauna, et rünnaku eesmärk oli tekitada riigis kaos. Riigipea lubas, et võimud jätkavad võitlust terrorismiga ning teevad kõik neist oleneva, tagamaks kodanikele turvalisust ja rahu.

Arvestades, et eelmisel aastal oli Türgis 40 terrorirünnakut, milles hukkus üle 400 inimese, ning uusaastaöö lisas veel 39 hukkunut, siis on asi turvalisusest paraku kaugel. Türklased kardavad põhjendatult, et ka 2017. aasta kujuneb riigis veriseks.

Vastutuse võttis Islamiriik

Ööklubis korraldatud veresauna järel langes kahtlus nii Türgis keelustatud Kurdistani Tööparteile (PKK) kui ka äärmusrühmitusele Islamiriik. Kurdid lükkasid süüdistuse kohe tagasi.

Kurdistani Tööparteile lähedal seisev agentuur Firat tsiteeris PKK juhti Murat Karayilani, kes rõhutas, et ööklubi rünnaku taga pole ühtki kurdide rühmitust. Karayilan kinnitas, et PKK ei võta kunagi süütuid tsiviilisikuid sihikule.

Esmaspäeva hommikul kuulutas Islamiriigiga seotud agentuur Aamaq, et Reinat ründas kalifaadi kangelaslik sõdur, kes täitis Islamiriigi juhi Abu Bakr al-Baghdadi käsku.

Tõepoolest, pärast Türgi jõulisemat sekkumist Süüria sõjas kutsus Islamiriigi juht korraldama Türgis rünnakuid.

Politsei jätkas eile massimõrvari otsinguid suurte jõududega. Uurijad ei välista, et ööklubi rünnaku korraldas sama rühmitus, mis saatis mullu 28. juuni õhtul Istanbulis Atatürki lennujaama kolm enesetaputerroristi, kes tapsid 43 ja haavasid ligemale 250 inimest.

Ajaleht Hürriyet kirjutas eile allikale viitamata versioonist, et ööklubi ründaja on pärit Kõrgõzstanist või Usbekistanist ja on tõepoolest seotud Islamiriigiga.