Digitalspy on kokku pannud nimekirja filmipaaridest, kelle armastus kinolinal oli kirge täis, aga kes päriselus üldsegi läbi ei saanud. Nagu öeldakse, armastuse ja vihkamise vahel on õhuke piir!

Kuigi näitlejad oskavad suurel ekraanil välja näha nii armunud, et ülejäänud maailm kaotab tähtsuse, ei tähenda see aga, et samasugune harmoonia leiaks aset ka päriselus. Tavaliselt ongi filmilinal nähtud kirglikuimad paarid olnud need, kes filmivõtetel omavahel läbi ei saanud.

Eriti veider on see, et McAdams ja Gosling olid pärast filmivõtete lõppemist kolm aastat suhtes. Kas armastus pole mitte ilus, aga segane asi?

2. Nick Nolte ja Julia Roberts – " Mu kallis rist ja viletsus" ("I Love Trouble")

"I Love Trouble" (Disney)

Need kaks suurepärast näitlejat ei saanud kahjuks üldsegi suurepäraselt läbi. Julia Roberts andis intervjuu The New York Times’ile, kus tunnistas, et Nolte on võluv ja tore, aga samas ka täiesti tülgastav. Nolte vastas sellele: "Ei ole ilus kedagi tülgastavaks kutseda. Aga ta ei ole hea inimene, kõik teavad seda".

3. Jennifer Grey ja Patrick Swayze – "Räpane tants ("Dirty Dancing")

"Dirty Dancing" (Vestron Pictures)

Tuleb välja, et Jennifer Grey’l ei möödunud filmivõtted tantsiskledes. Patrick Swayze rääkis oma meenutustes, et Grey’l olid võtetel pidevalt imelikud tujud, mille tõttu nad pidid stseene aina uuesti ja uuesti tegema. Paaril oli ütlemisi ka omavahel ning Grey oli eriti emotsionaalne, puhkedes isegi nutma, kui keegi teda julges kritiseerida.

4. Marilyn Monroe ja Tony Curtis – "Džässis ainult tüdrukud" ("Some Like It Hot")

"Some Like It Hot" (United Artists)

Curtis rääkis, et Monroe suudlemine oli justkui ’Hilteri suudlemine’ (kuigi arvatavasti tegi ta seda öeldes nalja, kuidas ta saakski teada, kuidas oleks Hitlerit suudelda?). Samuti rääkis Curtis, et Monroe käitus naljakalt ja ta oli võtetel tõsine tuisupea.

Kuid Curtise jutt võis olla ka kallutatud, kuna tegu oli endise armastajapaariga ja mis saaks olla hullem, kui päevast päeva oma ekskallimaga koos töötada.

5. Anthony Hopkins ja Shirley MacLaine – "A Change of Seasons"

"A Change of Seasons" (20th Century Fox)

"Ta oli kõige ebameeldivam näitlejanna, kellega ma iial olen pidanud töötama," ütles Hopkins oma kolleegi MacLaine’i kohta. Hopkins ja MacLaine mängisid abielupaari, kellest mõlemal oli afäär. Seega positiivselt asja vaadates, üldine pinge nende kahe vahel läks filmis asja ette.

6. David Duchovny ja Gillian Anderson – "Salatoimikud" ("The X-files")

"The X-files" (20th Century Fox)

Praeguseks on sari saanud kauaoodatud uue hooaja, kuid 2008. aastal ei olnud asjad kahe vahel nii roosilised. Paari vahel oli seriaalis pikaajaline "kas nad on koos või siis ei ole" periood, mis kulmineerus "jah, ikkagi on" suhtega, kuid selle filmimise ajal ütles Duchovy: "Liigne sõbralikkus tekitab põlgust. Varem ei vaielnud me mitte millegi üle, nüüd ei suuda me üksteise seltsi üldse taluda". Õnneks leppisid näitlejad hiljem siiski ära.

7. Claire Danes ja Leonardo DiCaprio – "Romeo ja Julia"