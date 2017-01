Kaose ja dekadentsi õhkkonnas kannatavad eelkõige just täies elujõus kodanikud. Samas, töö on kannatus, vaba aja veetmine on kannatus ja kui uni ei ole halastamatu piinamine, siis on teil lihtsalt vedanud. Ühesõnaga, vastik aasta, aga ei midagi uut.

Aasta 2017 ei ole maailma ajaloos midagi erakordset, selliseid aegu on ennegi olnud: meenuvad 1942, 1905 ja Põhjasõja-aegsed katkuaastad 1708–1712. Laste pärast ärge muretsege, nende jaoks on see kõigele vaatamata helge lapsepõlv, lapsed ei ole just teravad pliiatsid.

Kaljukitsed, nagu me kõik hästi teame, on õnnesärgis sündinud väga meeldivad inimesed. Jeesus oli Kaljukits, Lennon oli Kaljukits ja ka Hitler oleks olnud Kaljukits, kui tema ema ei oleks kõige ebasobivamal hetkel taburetiga kõhtu löödud. Ka allakirjutanu on Kaljukits, nii et teil ei ole midagi karta, kui te just ei ole sotsialistid, taimetoitlased või kui te ei põe mõnd alternatiivravile allumatut vähivormi. Kaljukitsed teevad ka sellel aastal, mida nad tahavad, nagu ikka. Ja see on õiglane.

Veevalaja

Ehkki on üksikuid toredaid Veevalajaid, mõnda sellist on mul au isiklikult tunda, ja nende eluke veereb vaikselt ülesmäge, siis Veevalajate põhimassi moodustavad haruldased tolgused. Nii on tähtedesse kirjutatud ja nii peab see ka jääma. Kui teile allub mõni töllakast Veevalaja, siis vallandage ta enne kui hilja. Kui olete investeerinud ebakompetentsetele Veevalajatele kuuluvasse ettevõttesse, siis müüge oma aktsiad maha. Kui teie maja ehitas Veevalaja, pange see parem ise põlema. Tõsiselt. Armusuhe Veevalajaga on patt, lähete kõik kolmekesi põrgusse.

Kalad

Kalad mulle meeldivad. Kalad on ilusad inimesed. Samas Kalade väljavaated uuel aastal on nii ja naa. Loominguliselt läheb Kaladel väga hästi. Kui te aga ei ole loomeinimene, siis ei oska muud soovitada kui juppi nööri ja raju lahkumispidu, kindlasti tuleks tellida meesstrippareid. Siiski on mõned Kalad, kes võivad aasta välja vedada nii, et neid ei ole pussitatud ega paljaks varastatud, need on Kaladest abikokad, krossisõitjad ja analüütikud.

Jäär

Jäärad saavad täiega, ilma eranditeta ja selles on nad eelkõige ise süüdi. Tahaks küll midagi head ennustada, aga ei ole võimalik. Tuleb teha kindlustus, parem kõik kindlustused. Detailidesse ei tahaks laskuda, aga Jäärade niigi abitu pereelu vajub täielikult mutta, oma tervist teate muidugi ise paremini. Vaimne tervis, oh jah, püüdke sellele lihtsalt vähem mõelda. Mõtlemine ei ole teid niikuinii kunagi aidanud.

Sõnn

Sõnnile ei ole antud. Kõik, mille ta on raske töö ja alatute sobingutega endale krabanud, võetakse ära. Vastu ei anta midagi peale hingerahu. Aga mis te selle hingerahuga peale hakkate? Raske küsimus, piinlik küsimus. Siiski võiks Sõnnid osta lotopileteid, nad ei võida kunagi, aga kuna nad ei usu horoskoope, siis on neil vähemalt lootust. Hingerahu ja lootus on siiski parem variant kui üldse mitte midagi, aga sellest juba ülejärgmisel aastal.

Kaksikud

Kaksikud, olgu nad muidu, mis nad on, on mihklid armuasjade peale. Uus aasta teeb siin muidugi oma korrektiivid. Neid armuasju tuleb muudkui juurde ja juurde, teie koormus kasvab tavaliselt kuuelt kuni kaheksalt tunnilt päevas kahekümnele tunnile. Inimväärne elu see muidugi ei ole, aga ikka lõbusam, kui niisama lolli näoga vahtida. Lõvi oleks kindlasti teie asemel õnnelik.

Vähk

Vähil veab viltu. Põhiliselt küll pisiasjades, aga pidevalt ja närvesöövalt. Iga päev, iga tund. Ühtegi asja ei leia üles. Võtmed on alati kadunud. Pool päeva läheb otsimise peale, kui võtmed on leitud, siis on mobla kadunud. Suuremad asjad lähevad ümber, väiksemad asjad lähevad pooleks. Telekapult ei tööta. Vähk ise töötab poolel võimsusel. Samas on see nagu pool puhkust.

Lõvi

Lõvi on vandenõuteooria, mitte tähtkuju. Kui keegi väidab et ta on Lõvi, siis on ta mingil kombel eksiteele viidud. Tegelikult on astroloogias Lõvi tähtkuju asemel tühi koht. Lõvi tähtkuju on nagu majanduskasv, demokraatia eksport või Eesti president, kes arvab, et tegu on tõsise asjaga, saab armetult petta. Pole millestki rääkida.

Neitsi

Neitsi on üks tuim tähemärk. Ega Neitsit tänaval või seltskonnas märka. Kui tal amputeeritaksegi mõni jalg või langevad esihambad välja, keegi ei pane tähele. Ega ta ise ka ei pane tähele, vaevalt tüüpiline Neitsi üldse teabki mitu jalga tal on. Neitsil on muid tähtsamaid tegemisi, ta muretseb kliimasoojenemise ja koerte võrdõiguslikkuse pärast. Soovime talle jõudu ja edu.

Kaalud

Kaalud said eelmisel aastal kergemalt hingata, nüüd aitab. Nüüd tuleb teil elada pidevas tagakiusamise õhkkonnas. Kui teil on tahtmist õilmitseda, siis tehke seda kohe. Uue aasta esimestel päevadel on veel mingi võimalus. Edaspidi – otse vastupidi. Ma arvan, et nad panevad teid vangi või hakkavad psühhiaatrilist ekspertiisi tegema. Võib-olla on nii isegi parem, muud variandid kisuvad lahkamislaua poole. Ärge sööge soola.

Skorpion

Skorpionid on muidugi ühiskonna parem osa ja ega seegi aasta ei jäta neile andmata seda, mida nad väärt on. Kui Skorpion midagi tahab, on see parem talle anda. Andke vabatahtlikult või see aasta jääb teile viimaseks. Teile võib tunduda, et see on röövimine ja see ongi röövimine, aga tähtede seis on selline. Parem rööv kui kannibalism. Sinna ei ole midagi teha, halastamatud Skorpionid on pandud meie üle valitsema. Tehke Skorpionitele väikeseid kingitusi, siis nad arvavad, et te olete vaene ja ehk jätavad mõneks ajaks rahule.

Ambur