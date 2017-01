Mullu aprillis kahtlustatavana üle kuulatud Kaupo tunnistas politseinikele, et pani toime kuriteo, milles teda kahtlustakse. Mees võttis omaks, et registreeris end 2013.-2014. aastal Facebooki kasutajaks ning saatis selle alt kirju mingile neiule palvega pildistada ennast alasti ja saata talle. Kaupo tunnistas sedagi, et lubas fotode eest maksta. Siiski lükkas mees tagasi kahtlustuse, nagu oleks talle olnud sel ajal teada, et tegu on noorema kui 18aastase neiuga. Foto järgi tundus tütarlaps Kaupole täisealisena. Kannatanu oli aga põhikooli õpilane. Toimikus on ka väljatrükk Kaupo ja tüdruku kirjavahetusest, kus mees palub ohvril mitte "pipardada" ning kui näitab "tissi ja tussi", saab 50 eurot. Kannatanu saatiski Kaupole fotosid osaliselt paljastatud kehast. Kui mees nõudis enamat, tütarlaps keeldus.

Uurimise käigus tunnistas Kaupo sedagi, et 1994. aastal juhtus temaga raske õnnetus, mille tagajärjel on mees 100% töövõimetu sügava puudega invaliid. Nimelt hüppas mees tosin aastat tagasi ettevaatamatult vette ja murdis mitu selgroolüli. Nüüd saab mees 320 eurot pensioni ja elab koos vanematega.

Prokuratuuril on lubatud seaduses sätestatud tingimustel kriminaalmenetlus kahtlustava nõusolekul lõpetada. Sel juhul peab olema tegemist 2. astme kuriteoga, mille sanktsioon ei näe ette vangistuse alammäära, kahtlustatava süü ei ole suur jms.

Kaupot pole varem väärteo- ja kriminaalkorras karistatud. Ta on toimepandud tegu kahetsenud. Prokuratuuri hinnangul pole mehe süü suur ja materiaalset kahju ta kannatanule ei tekitanud. Samuti puuduvad tal vabad rahalised vahendid, mis võimaldaksid tal tasuda riigile kohtumenetlusega kaasnevaid kulutusi, sest saab invaliiduspensioni. Prokuratuur kohustas Kaupolt hüvitama vaid IT-ekspertiisikulud summas 451 eurot, mille mees oli nõus koheselt ära maksma. Kaupole selgitati, et tema arvutit ei konfiskeerita sel korral vaid põhjusel, et antud "kuritegu on esmakordne rumal tegu ja kuna ta on voodis lamav invaliid, kellel arvuti on hädavajalik välismaailmaga suhtlemiseks ning riik on pidanud vajalikuks kompenseerida kommunikatsioonivahendite kasutamist."