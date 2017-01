Kahekümnendates juhtub iga naisega midagi, kas ta tahab seda või mitte. Mis see on küsite? Ei, tegemist ei ole suurenema kippuva puusaümbermõõduga, vaid hoopis asjaoluga, et saadakse täiskasvanuks.

Täiskasvanuks saamine tähendab aga muuuhulgas ka seda, et riidekapp peab läbima teatava uuenduskuuri ning sisaldama selliseid asju, mida kannab iga endast lugupidav täiskasvanud naine, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Näiteks peaksid seal olemas olema järgmised asjad: