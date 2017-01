Viini Filharmoonikute uusaastakontserti külastanud Hanno Pevkur ütleb, et tal õnnestus endale ja abikaasale piletid soetada heade tutvuste abil.

Viini uusaastakontserdiga on enamik sina peal tänu teleülekandele. Traditsiooniliselt kandis seda tänavugi üle ka ETV. Kontserdipääsme lunastamiseks peab muusikasõber osalema loteriis – tänasest startis registreerimine järgmise aasta üritusele. Põhikontserdi piletite hinnad varieeruvad lähtuvalt istekohast 35-1090 euro vahel. Teise kontserdi (sama programm) piletid on 25 kuni 800 eurot ning peaproovi saab loosiõnne korral külastada 20 kuni 450 euro eest. Tung on pehmelt öeldes suur – näiteks üks Õhtulehe lugeja märkis, et on proovinud seitse aastat järjest. Ei midagi!

Samas näiteks riigikogulasel Hanno Pevkuril avanes võimalus kontserti väisata. Eile postitas ta sellest oma Facecbooki lehele pildi, kus juures tekst: "Kõikide unistuste täitumist uuel aastal. Üks meie unistus on kohe täitumas! Parimate tervitustega Viini Filharmoonikute uusaastakontserdilt!"

Pevkur selgitab Õhtulehele, et tal on Viinis üks väga hea sõber, kel teatud sidemed ja tema kaudu õnnestus piletid lunastada. "Rahvusvahelistest suhetest on kasu," märgib ta. Kontserti kiidab Pevkur taevani. Ta toob välja, et lisaks tavapärasele repertuaarile olid sel korral kavas näiteks palad mõnest vähemtuntud operetist, mida muidu ei kuuleks. "Ja muidugi "Ilusal sinisel Doonaul", mille kirjutamisest täitus 150 aastat," lisab ta.