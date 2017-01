Pärg, Keskpaik, Kriis, Burdin, Tomson, Mesine ja Ilus – kamp on jälle koos! Neli aastat pärast ajateenistuse lõppu kutsutakse mehed kordusõppusele. See on ideaalne võimalus puhata argimuredest ja nautida looduse värskendavat mõju. Mõnusat puhkust ähvardab aga vahepealsetel aastatel sõprade vahel lahvatanud tüli ja ka kordusõppuse ajal ei kavatseta sõjakirvest maha matta.

Kui esimene hooaeg keskendus noorte meeste isiklikele üleelamistele ajateenistuse 11-kuulises õppes, siis alustav teine hooaeg leiab aset neli aastat hiljem, kui esimese hooaja tuumik naaseb RÕKile.

Vana kamp on üle pika aja jälle koos ja munder tundub seljas mõnusam kui kunagi varem. RÕKile saabutakse hoopis teistsuguse suhtumisega kui ajateenistusse. Vastumeelsus puudub, sest mehed on tegelikult rõõmsad, et pääsevad lühikeseks ajaks oma igapäevakohustustest ja rutiinist. Mitmed arvavad, et tegemist on justkui aktiivse puhkusega. Kohale jõudes saab aga selgeks, et päris nii see ei ole.

"Vabad mehed" uus hooaeg alustab TV3-s neljapäeval, 5. jaanuaril kell 20:30.