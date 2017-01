Kui arvate, et ainult kontskingad on mõrvarjalanõud, siis eksite. Tuleb välja, et ka madalad kingad võivad jalgadele omajagu probleeme tekitada.

Ilmselt on iga naine kuulnud ja teab ka omast käest, et kontskingadega ringi käimine pole mingi jalutuskäik aasal, vaid jalgadele paras piin. Nüüd kirjutab aga veebiportaal Who What Wear, et tegelikult ei tasu ka madalaid jalanõusid süütuteks pidada, vaid ka nende kaela saab nii mõnegi tervisehäda lükata.

Näiteks baleriinade süüks võib pidada sissekasvanud varbaküüsi ja isegi luu infektsioone.

Tõsi, kõik baleriinad seda ei tekita, vaid ainult need, mis on varbaosast väga kitsad. Pigistav baleriina tekitab esmalt sissekasvanud varbaküüsi, mis võib viia sisemise infektsioonini ning mis omakorda võib levida luudesse ning põhjustada väga tõsiseid terviseprobleeme.

Seega, kui järgmine kord baleriinad jalga paned, siis jälgi, et need kuskilt ei pigistaks, sest vastasel juhul mõjuvad need jalgadele veelgi halvemini kui killerkontsadega kingad.