doJaanuarikuu esmaspäevaõhtuti näitab ETV2 haaravat dokumentaalfilmide valikut sarjas "DokOopus". Filmides vaadeldakse ennekõike inimest ja inimlikkust eri paigus üle maailma.

"Need on filmid, mis kõnetavad eelkõige oma võimsa visuaalse keelega ning annavad vaatajal võimaluse teha oma järeldused suurtel ja inimlikel teemadel," ütles ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko. "Kõik need neli filmi on ennast kirjutanud dokumentalistika ajalukku ning on tõeline rõõm sedavõrd väärtuslikku kraami ka ETV2 vaatajani tuua."

Avafilm on 2. jaanuaril Godfrey Reggio "Koyaanisqatsi", mille pealkiri tähendab hopi indiaanlaste keeles "tasakaalust väljas elu". Film paneb mõtlema maailma ja inimkonna üle ning räägib kooseksisteerimise võimalikkusest ja elu muutumisest. Dokumentalistika klassikasse kuuluvale filmile annab veelgi väärtust juurde helilooja Philip Glassi isikupärane, kuulajat endasse vaatama suunav muusika.